"Neměli bychom nikdy zapomínat, že to je nakonec svoboda, kterou zde v NATO bráníme," poznamenal šéf Pentagonu. S ostatními ministry obrany se ve středu sešel vůbec poprvé od svého nástupu do úřadu.

Jedním z hlavních smyslů schůzky bude bezesporu ujistit členské státy NATO, že Američané Alianci nepovažují za zastaralou a přežitou, jak o tom před svým zvolením mluvil šéf Bílého domu Donald Trump.

"NATO je uprostřed transformace, vždy se přizpůsobuje bezpečnostním výzvám. To není nic nového, možná se zrychluje tempo změn," poznamenal nový šéf Pentagonu. Aliance podle něj ale nové výzvy zvládne. "Dokázali jsme to v minulosti, jsem si tedy jist, že společně znovu dokážeme cílevědomě reagovat," řekl.

„Jsem si absolutně jistý, že výstup z tohoto setkání bude zpráva transatlantické jednoty,“ přidal se na úvod dvoudenního summitu šéf NATO Jens Stoltenberg.

S potřebou navýšit rozpočet na obranu Stoltenberg souhlasí. „Nejdůležitější je, abychom zvýšili výdaje na obranu, a to je přesně to, co děláme,“ řekl s tím, že se loni podařilo navýšit rozpočet o 10 miliónů dolarů (256 miliónů korun), tedy o 3,8 procenta. Ministři obrany budou jednat také o Rusku a Islámském státu.