„Na tomto místě 5. 11. 1968 ukrajinský vlastenec Vasyl Makuch podnikl akt sebeupálení na znamení protestu proti komunistickému totalitárnímu režimu a agresi SSSR proti Československu,“ stojí na pamětní desce na hlavní kyjevské ulici Chreščatyk.

Odvahu ukrajinského hrdiny vyzdvihl i nový český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula. „Polil se benzinem a upálil se,“ řekl ukrajinsky při páteční ceremonii. „Stejně jako Čech Jan Palach si uvědomoval hodnotu svobody pro náš život,“ citovala rozhlasová stanice diplomata.

Pamětní deska Vasyla Makucha

FOTO: mzv.cz

Memorial plaque to Vasyl Makukh, martyr of Soviet regime, unveiled in downtown Kyiv. PHOTOS https://t.co/GpeGXP8g6d pic.twitter.com/8siR9hKtbA