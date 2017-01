Savčenková v televizi 112 uvedla, že není jiné cesty k opětovnému mírovému sjednocení Ukrajiny.

Podle ní hrozí, že se z Donbasu stane druhé Podněstří — to je součást Moldávie, kterou však ústřední vláda nekontroluje.

„Pokud to bude pokojné, bude to spojené s předáním Krymu,“ řekla Savčenková v televizi k řešení konfliktu na východě Ukrajiny. „Na nějakou dobu se uloží do spodního šuplíku,“ uvedla pak k osudu Krymu.

Nikdy v životě neřeknu, abychom se vzdali našeho Donbasu a našeho ukrajinského Krymu. V roce 2014 jsem byla ve službě a čekala na rozkaz jít do boje, abych bránila Krym. A ti, kdož tehdy byli v parlamentu, za zavřenými dveřmi rozhodli o odevzdání poloostrova. Nadija Savčenková

Vzápětí na zasedání parlamentního výboru pro národní bezpečnost čelila Savčenková obviněním ze zrady. Objevil se i návrh na její vyloučení z výboru, aby již nedostávala do rukou tajné dokumenty.

Svá slova musela tvrdě hájit. „Nikdy v životě neřeknu, abychom se vzdali našeho Donbasu a našeho ukrajinského Krymu. V roce 2014 jsem byla ve službě a čekala na rozkaz jít do boje, abych bránila Krym. A ti, kdož tehdy byli v parlamentu, za zavřenými dveřmi rozhodli o odevzdání poloostrova,“ řekla.

Ukrajinské vedení se po svržení prezidenta Viktora Janukovyče nijak nebránilo rychlé akci neoznačených ruských sil, které převzaly kontrolu nad poloostrovem. Bránilo se o své vůli jen několik velitelů. [celá zpráva]

Pilotka vrtulníku Savčenková pak sama šla s dobrovolníky bojovat na Donbas, kde padla do zajetí a byla zavlečna do Ruska. Tam ji odsoudili na 32 let za vraždu dvou novinářů, neboť na ně navedla palbu. Po vynesení rozsudku byla vyměněna za dva ruské vojenské rozvědčíky.[celá zpráva]

Výzva voličům

„Ti, kdož se bojí pravdy, se bojí těch, kdo ji říkají. Je nutné pochopit, že Krym už předali ti, co křičí, že se ho nikdy nevzdají. V tom je paradox. V roce 2014 ho odevzdali stejní lidé, kteří nyní z tribun křičí, že zítra vyrazíte a zaberete ukrajinský Krym,“ uvedla Savčenková.

Varovala, aby lidé tyto politiky nevolili. „Slibují vám nereálné věci. A když nastanou volby, řeknou: Zvolte nás ještě jednou, my jsme v minulém období prostě nesplnili vše. A znovu řeknou, že za dva týdny osvobodí Krym a ukončí válku na Donbasu. Lidé si musejí uvědomit, že tyto programy vlády jsou nereálné. Ti kdož si rvou v parlamentu vyšívané košile (symbol ukrajinského nacionalismu) nikdy nepůjdou bojovat. Zbytečná obvinění a křiky nejsou potřeba, je nutné přemýšlet, jak nám vrátit naši zemi,“ poznamenala.

Ruská analýza

Ruský internetový list Gazeta napsal, že Savčenková je téměř „naprostý unikát”.

„Protože naplno říká věci, které považuje za logické, ale které vůbec nezapadají do žádného povoleného rámce politických prohlášení. Přehlíží dané podmínky, nestará se o to, jak bude přijata,” uvedl list.

Zároveň připomněl, že Savčenková už obětovala své umístění na žebříčcích popularity tím, že jednala s vůdci separatistů o osvobození zajatých ukrajinských vojáků.

Ale myšlenka kompromisu s Ruskem vzhledem k únavě z války nemusí být nejhloupější alternativa k zjevně nesmyslnému nekompromisnímu postoji Kyjeva, zdůraznila Gazeta.