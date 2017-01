Dva straničtí experti na otázky vnitřní bezpečnosti — Armin Schuster za CDU a Stephan Mayer za CSU — před několika měsíci napsali šéfům obou stran dopis s návrhem možného kompromisního řešení.

Kapacita pro přijímání běženců by podle něj byla proměnlivá, každý rok by se počítala znovu v návaznosti na počet uprchlíků z předchozího roku.

Ani kompromisní návrh, ani tlak některých straníků ale nejspíš v dohledné době k urovnání sporu nepovedou. Deník Bild uvedl, že v okolí bavorského premiéra Seehofera se o návrhu dvojice poslanců mluví jako o mrtvě narozeném dítěti.

Dohoda do voleb? Někteří už s tím nepočítají



Vedení bavorské CSU nadále požaduje stanovení pevné hranice pro přijímání uprchlíků — Bavorsko bylo nejvíce postiženo uprchlickou krizí a vedení CSU se stavělo kriticky k vstřícnému přístupu kancléřky k uprchlíkům.

Návrh kompromisního řešení podle listu nepodporuje ani Merkelová, jež se obává kontroverzí, které by každoroční stanovování počtu běženců přinášelo.

Kvůli přetrvávajícím sporům v této otázce by podle některých hlasů mohlo být ohroženo setkání špiček obou stran začátkem února, na kterém se má ladit volební program pro podzimní volby do Spolkového sněmu. Někteří vedoucí představitelé CSU už dokonce podle německých médií nepočítají ani s tím, že se spor podaří vyřešit do voleb.