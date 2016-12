Nizozemská prokuratura potvrdila, že Amri odjel z Berlína do Nijmegenu. Nizozemské město leží při hranici s Německem a nachází se jen 25 kilometrů od německého Emmerichu nad Rýnem, kde měl Tunisan hlášený pobyt.

Nizozemská policie už dříve uvedla, že existují „náznaky“, že se Amri po masakru v Berlíně, kde zabil 12 lidí včetně české občanky, pohyboval v Amsterdamu, později však upřesnila, že to zatím nebylo potvrzeno.

Mladý Tunisan, jehož v pátek zastřelila italská policie u Milána, měl v batohu také nizozemskou SIM kartu. Ta sice podle francouzských a italských sdělovacích prostředků nebyla použita, byla však zakoupena minulé úterý nebo středu, tedy den nebo dva po útoku.

Zachytila ho kamera v Lyonu



Některá německá média spekulují o tom, že Amri mohl z Berlína v noci po útoku odjet do Nizozemska autobusem a odtud pak pokračoval vlakem přes Francii do Itálie.

Ve Francii přestupoval nejen v Chambéry, jak už bylo informováno dříve, ale i v Lyonu. Prokázal to kamerový záznam z nádraží Lyon-Part-Dieu. Vlakem se dostal do Turína, odkud pokračoval do Milána, kde přestoupil na autobus směřující na severovýchodní předměstí Sesto San Giovani, kde ho zastavila a zlikvidovala policejní hlídka.

V Berlíně zadrželi možného komplice



Vyšetřovatelé se stále snaží zjistit, zda měl Amri komplice. Německá agentura DPA ve středu informovala o zadržení jedné osoby v Berlíně. Podle prokuratury měl dotyčný na Amriho vazby. Jedná se o 40letého muže, rovněž původem z Tuniska.

Vyšetřovatelé našli jeho telefonní číslo v Amriho mobilu, který se našel v kamiónu, s nímž útočil. „Vyšetřování naznačuje, že mohl mít na útoku podíl,“ uvedla na adresu zadrženého prokuratura. Dodala, že policie ve středu ráno provedla v berlínském bytě podezřelého a také v prostorách, které využíval k podnikání, prohlídku.

K útoku v Berlíně se přihlásil Islámský stát. Objevilo se i video, na němž se terorista k hnutí hlásí.