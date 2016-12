Urban byl střelen do hlavy mezi 16:30 a 17:30, přičemž ztratil velké množství krve, napsal Bild s odvoláním na pitevní zprávu. Jeho šéf s ním naposled hovořil v 16:00. Tunisan vjel do davu nakupujících na Breitscheidplatzu krátce po dvacáté hodině.

Podle listu Bild mohl být polský řidič ještě naživu, ale nemohl už jakkoli bránit atentátníkovi v jeho činu.

Bild krátce po atentátu s odvoláním na informace vyšetřovatelů uvedl, že řidič v době útoku nebo dokonce i po něm ještě žil a snažil se strhnout volant, aby bylo méně obětí. List uvedl, že v kabině probíhal boj a řidič byl zastřelen až po atentátu. [celá zpráva]

Polákovy otisky na volantu se zřejmě objevily v důsledku nárazu vozidla, při němž bylo tělo vymrštěno, nebo tam byly už dříve. Mluvčí generálního prokurátora, který tragédii vyšetřuje, ale nechtěl nic potvrdit, ani vyvrátit.

Policisté se nyní snaží zjistit, jestli měl Amri komplice a zda na něj v Itálii někdo čekal. Zjišťují také, jak se mohl dostat z Německa do Francie nezpozorován. Zachycen byl až na nádraží v Lyonu, kde náhle nastoupil do vlaku do Chambery. Napřed jel do Turína a pak do Milána, kdy nasedl do autobusu mířícího na předměstí Sesto San Giovanni. [celá zpráva]