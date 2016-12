Alexandrovci se podle Asadova telegramu zaslaného do Kremlu měli "s obyvateli Aleppa podělit o radost" z vítězného dobytí největšího syrského města. V oficiální zprávě ministerstva obrany se ale uvádí jen to, že zpěváci mířili na ruskou leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja.

Angažmá Moskvy v bojích Asadova režimu proti povstalcům v Aleppu přitom u některých aktérů zapojených do syrského konfliktu vyvolává nevraživost vůči Rusům. Jako odplatu za bombardování Aleppa označil svůj čin atentátník, který na vernisáži v Ankaře zastřelil ruského velvyslance v Turecku Andreje Karlova. [celá zpráva]

Ruská média dodávají, že v Aleppu byla k ochraně ruských umělců připravena speciální jednotka čečenských bojovníků.

Výbuch na palubě?

V ruských médiích se také nadále rozvíjí možnost teroristického útoku na letoun Tu-154, kterým Alexandrovci letěli, a to i přesto, že oficiální ruská místa tuto variantu odmítají. Hovoří se o možné explozi na palubě.

Ruský ministr dopravy Maxim Sokolov, který na místě řídí vyhledávací práce, novinářům řekl, že vyšetřovatelé berou v úvahu "všechny možné verze katastrofy". Hovořit o teroristickém útoku je ale podle něj předčasné. Předmětem zkoumání bude podle něj i technická zdatnost posádky. Šéf ruských vyšetřovatelů Alexandr Bastrykin se už seznámil s prvními výsledky vyšetřování, uvedla bez dalších podrobností agentura TASS.

Igor Obodkov z moskevského letiště Šeremeťjevo tvrdí, že výbuch na palubě letadla Tu-154 nelze vyloučit. Možná je i chyba pilota, i když posádka prý byla velmi zkušená. Podle bývalého leteckého dispečera Vitalije Andrejeva mohla pád letadla vyvolat "mimořádná situace" na palubě, která pilotovi zabránila vyslat nouzový signál.

Pokud by se letoun dostal do technických potíží, nic by nebránilo tomu, aby posádka informovala dispečery v Soči. "Pouhé dvě minuty po startu se letadlo ztratilo z radarů a nevyslalo na zemi žádný signál. To svědčí o tom, že stroj mohl být vystaven nějaké vnější síle," řekl Andrejev moskevskému rozhlasu.

Chyba pilota? Za kniplem přeci neseděly děti



Některým ruským expertům dnešní katastrofa připomíná loňskou tragédii ruského boeingu nad Sinajským poloostrovem s 224 oběťmi, která byla přičtena na vrub teroristům. Letec Sergej Knyšov novinářům z agentury RBK řekl, že pokud na palubě vznikl problém, posádka z nějakých důvodů nestihla reagovat. "Chyba pilotáže není pravděpodobná, za kniplem neseděly děti," řekl Knyšov.

Rozhlasová stanice Echo Moskvy si klade otázku, proč letoun provedl v Soči mezipřistání, když letadla stejného typu obvykle z Moskvy do Sýrie létají přímo. Podle oficiální zprávy měl stroj v Soči doplnit palivo. "Je ale možné, že Tu-154 tam přistál z jiných příčin," uvedla stanice.

Podle oficiálních zpráv vyšetřovatelů možnost teroristického útoku mezi vyšetřovací verze nebyla zařazena. Podíl teroristů na zkáze letadla odmítají i politické zdroje v Kremlu.