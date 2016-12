Měla to být jen další rutinní noční hlídka v ulicích Milána. Během okamžiku se ale změnila v drama, na které Scatà a jeho kolega Christian Movio patrně nikdy nezapomenou.

V noci na pátek okolo třetí hodiny si podle informací italského ministerstva vnitra dvojice mladých policistů všimla před nádražím Sesto San Giovanni na předměstí Milána podezřelého muže, který připomínal nejhledanějšího muže Evropy.

Policisté ho vyzvali, aby se legitimoval, ten ale sundal batoh, místo průkazu tasil zbraň, začal pálit a trefil strážníka Movia do ramene. Pak se dal na útěk přes náměstí a snažil se ukrýt za zaparkovanými auty. Policista Scatà však byl rychlejší, dohnal ho a zastřelil. Nyní je rodák ze Sicílie národním hrdinou.

Němečtí vyšetřovatelé nepochybují o tom, že právě 24letý Amri řídil v Berlíně v pondělí večer ukradený polský kamión, se kterým vjel do davu na vánočním trhu a zabil 12 lidí včetně Češky Nadi Čižmár. [celá zpráva]

This is Cristian Movio - the police officer injured by #AnisAmri in shootout in #Milan - picture from @poliziadistato pic.twitter.com/IQNdW3ZhGX