Zemřela vdova po diktátorovi Pinochetovi

Ve věku 99 let zemřela ve čtvrtek Lucía Hiriartová, vdova po chilském diktátorovi Augustovi Pinochetovi. Po zprávě o jejím úmrtí vyšly asi dvě stovky zejména mladých lidí do ulic metropole Santiaga de Chile s obrázky obětí Pinochetova režimu. Také levicový kandidát do nedělních prezidentských voleb Gabriel Boric vyjádřil lítost, že Hiriartová unikla spravedlnosti.