Z oběti covidu se stal ohňostroj, jak si přála

„Od okamžiku, kdy zemřela, jsme věděli, že musíme udělat ohňostroj. Říkala, že chce, aby byl její popel vyslán do nebes pomocí ohňostroje, kdyby se jí něco stalo. Všichni to věděli,“ upřesnila Stephanie.

Poté, co se v létě situace s koronavirovou pandemií zklidnila, začala rodina shánět pyrotechnickou firmu, která by úkol splnila, což nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se ale zadařilo.

Ohňostroj doprovázený skladbou od Janet Jacksonové Together Again (Znova spolu) trval pět minut. Na vzpomínkové akci, jejíž součástí bylo i karaoke a tombola, se vybralo 1340 liber (téměř 40 tisíc korun) pro charitativní organizaci Donna's Wish (Donnino přání). Ta pomáhá šestileté Amalee, dceři jedné z Donniných nejbližších kamarádek, která zemřela před pěti lety ve věku pouhých 37 let.