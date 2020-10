Vůdce sexuální sekty dostal v USA trest 120 let. Členky cejchovali železem

„Byla jsem první z mé skupiny otrokyň, která šla na cejchování. Zápach, který šel od značkovacího železa pálícího mé maso zaplnil celý dům. Bylo to mučení, ale stejně jsem si tím prošla,“ uvedla India. „Jak něco takového můžete vlastně vysvětlit?“ ptala se sama sebe.

Ve čtyřdílném dokumentu s názvem Seduce: Inside the Nxvim cult (Svedena: Uvnitř sekty Nxvim) se jí to povedlo. Vysvětlila, proč se přidala k sektě a co všechno musela podstoupit, než se její matce povedlo jí z osidel Nxvim dostat pryč. První díl dokumentu odvysílá americká kabelová televize Starz. Dokument o této sektě připravuje rovněž stanice HBO.

Když bylo Indii Oxenbergové 19 let neprožívala zrovna dobré období. Její matkou je Catherine Oxenbergová, herečka známá i českým divákům z legendární telenovely Dynastie, jejím otcem muž odsouzený za obchodování s drogami. Když byla vyhozena z vysoké školy, řešila, co se životem.

Catherine Oxenbergová (vlevo) se svou dcerou Indií na snímku z roku 2007. Foto: Profimedia.cz

Krutou ironií osudu to byla právě její matka, která o několik let později tvrdě bojovala o život své dcery, která Indii v roce 2011 zavedla na setkání společnosti Nxvim. Tu v roce 1998 založil Keith Raniere. Společnost fungovala na pyramidovém systému a účastníkům nabízela kurzy osobnostního rozvoje.

Sektáři cílili na její matku

Nxvim nebyl jenom finanční podvod. Raniere založil rovněž řadu dalších společností provozujících například dezinformační weby. Až do roku 2018 se příliš nevědělo o existenci tajného sesterstva, kterému se říkalo DOS nebo The Vow (Slib). Do něj se dostávaly mladé pohledné ženy, které pak sloužily jako sexuální otrokyně. Toto sesterstvo měla v posledních letech na starosti Allison Macková, herečka známá zejména svou rolí v seriálu Smallville.

India, dle svých vlastních slov stydlivá introvertka, se okamžitě vzhlédla v kurzech, které Nxivm nabízel. Pomáhat lidem najít sílu změnit svět, to bylo oblíbené motto sekty, která ve skutečnosti cílila zejména na slabé a zranitelné ženy. A atraktivní mladé ženy – zejména herečky a modelky – stoupaly hierarchií sekty téměř raketově.

Keith Raniere

„Šla jsem do toho, protože jsem hledala více smysluplný život a myslela jsem si, že tihle lidé to chtějí taky,“ uvedla India. Ona i její matka teď litují, že si nevšimli prvotních varovných signálů. Jako třeba, že je hned na prvním kurzu oddělili od sebe.

Raniere původně cílil právě na Catherine Oxenburgovou, známou herečku dcery princezny Alžběty Jugoslávské a bratrance prince Charlese. Taková osobnost by se dala dobře využít k reklamním účelům společnosti, která se chlubila, že má 17 tisíc členů včetně známých hollywoodských hvězd a řady milionářů i miliardářů.

Mladá žena stoupala hierarchií rychle

Jenže u Catherine Oxenburgové sektáři neuspěli. Byla označeno za příliš „vzdornou“. Takové lidi se v sektě rozhodně nehodí. U Indie ale měli více štěstí. Tehdy devatenáctiletá dívka se snadno poddala postupného vymývaní mozku v podobě pseudovědeckých blábolů spojených se spánkovou deprivací, kterou účastníci podstupovali na kurzech.

Bolest a nepohodlí posiluje ducha, říkal s oblibou Raniere. Učastnící v jeho projevech viděli hlubokou pravdu a filozofii. „Byl to veliký myslitel, cítila jsem, že bych pro něj byla schopná umřít,“ vysvětlovala svůj tehdejší pohled na vůdce sekty India.

Postup člověka v hierarchii neznamenal, že je osobnostně výš, ale že je jeho mozek mnohem lépe zpracovaný a vycvičený k loajalitě a poslušnosti. A India postupovala výš a výš. V roce 2015 jí Alisson Macková nabídla vstup do sesterstva. Herečka známá ze seriálu Smallville byla osobní Ranierovou sexuální otrokyní a celé sesterstvo měla na povel.

Brutální praktiky v tajném sesterstvu

Sesterstvo DOS vyžadovalo tuhou disciplínu a přísnou disciplínu Vstup do něj byl podmíněn poskytnutím kompromitující informace o sobě nebo o rodině, které by mohly být v případě neposlušnosti použity. Všechny ženy musely bezvýhradně poslouchat jakékoliv rozkazy Mackové. Neuposlechnutí se trestalo například několikahodinovým nočním stáním v zimě ve sněhu či ranami bambusovou plácačkou.

India poskytla kompromitující informaci o své rodině, její otec byl koneckonců usvědčený drogový dealer, a na rozkaz Mackové poslala Ranierovi fotografii ve spodním prádle. Vůdce sekty si fotografii prohlédl a nařídil dívce zhubnout. Macková pak rozkaz upřesnila: India mohla přijímat jen 500 kalorií denně, minimální denní příjem je přitom dvojnásobný. Bylo to prezentováno jako další cvičení, které Indii pomůže v rozvoji osobnosti, pravda byla však mnohem prostší. Rainiere měl rád velmi hubené ženy.

Herečka Alison Macková měla na starosti sesterstvo DOS - skupinu žen, které sloužily jako sexuální otrokyně. Foto: Profimedia.cz

India poslechla a drasticky zhubla. Pak přišel od Mackové šokující příkaz: Svěď Keitha Raniera. Šokující byl proto, že pro všechny mimo nejužší kruh byl Raniere duchovní mistr, který dodržuje přísný celibát. India jak jinak poslechla. „Mluvil o tom, co chci a jak by mi mohl pomoci. Pamatuju si, jak tam stál a zíral na mě. Cítila jsem se trapně a nepříjemně. Ale tehdy jsem si myslela, že nemám na výběr. Chtěla jsem jen, aby to bylo za mnou,“ popsala první sexuální styk s Ranierem India. Bylo to však jen první z mnoha znásilnění a sexuálních zneužití.

Raniere byl s Indií spokojen. Poručil jí přestěhovat se do Clifton Parku, předměstí města Albany, kde Raniere vlastnil několik nemovitostí. V domech žili jeho sexuální otrokyně. I když počet sesterstva nikdy nepřekročil počet 150 žen, Ranierovým cílem bylo mít takových žen tisíce. Macková proto chtěla po Indii, aby přivedla do sesterstva další otrokyně. Mladé ženě se podařilo přesvědčit tři dívky, včetně jedné její dobré kamarádky.

Cejch znamená poslušnost

V lednu v roce 2016 Macková sdělila Indii, že nastal čas dokázat oddanost sesterstvu. Musí být označkovaná, aby tím dala najevo, že nepatří nikomu jinému než Keithu Ranierovi. Značkování se provádělo v domě, kde bydlela Macková a na starosti ho měla doktorka působící v sesterstvu, osteopatka Danielle Robertsová. Nikdy předtím to nedělala, takže si značkování cvičila na pomeranči.

„Vcházeli jsme do Alisoniny ložnice jedna po druhé, kompletně nahé,“ uvedla India. Jedna z otrokyň držela Indii nohy, druhá ruce. Cejch byl vypalován do podbřišku. Nad Indií stála Macková a slavnostně recitovala: „Nejlepší otrok považuje za největší rozkoš být pánovým absolutním nástrojem“.

Cejchování trvalo třicet minut a otrokyním nebyla dána žádná anestetika. Indie si z obřadu pamatuje jen to, že nekřičela a že Macková neustále do kola opakovala mantru „Cítiš bolest, cítíš lásku“. Cejch měl podobu vůdcových iniciál - K.R.

Spolupráce výměnou za beztrestnost

Přenesme se do roku 2017. Tou dobou byla Catherine Oxenebrgová smířená s tím, že dceru ztratila nadobro. India s ní přerušila kontakt a Catherine neměla ani ponětí, kde je a co se s ní děje.

Jeden z těch, kterým se podařilo Nxivm opustit, však ten rok vydal svědectví o tom, co se ve společnosti děje a o existenci sesterstva DOS. V tu chvíli se i Catherine dozvěděla, jaký je osud její dcery. Navzdory tomu, že Nxivm se začalo pod tíhou hrůzných svědectví bortit a opouštěly ho stovky lidí, India dál odmítala komunikovat a ze sesterstva odejít. Sesterstvo opustily i tři ženy, které India přivedla a unikly tak cejchování.

To se změnilo až o rok později. V roce 2018 byli Raniere, Macková a další lidé z vedení společnosti zatčeni. To konečně donutilo Indii změnit názor. Začala spolupracovat s vyšetřovateli a unikla tak obvinění ze spoluúčasti na Ranierových zločinech.

Catherine nad svou dcerou hůl nezlomila a podporovala jí během jejího docházení na psychoterapii a do programu určeného pro podporu lidí, kteří se dostali do sekt. Kritiky, kteří členy podobných sekt označují za hlupáky, kteří se dají snadno napálit, odmítá. Takoví lidé nedokážou podle Indie pochopit, jak pomalu a postupně toto vymývání mozků probíhá. „Na první kurzu Nxivm bych s něčím takovým jako cejch nikdy nesouhlasila,“ dává příklad India.

Stále se učím

Ranier byl loni shledán vinným z řady federálních zločinů včetně držení dětské pornografie, obchodu s lidmi, obchodu s dětmi a držení osob za účelem nucené práce. Výše trestu bude sdělena 27. října letošního roku, hrozí mu trest v rozmezí patnácti let až doživotí.

Catherine Oxenbergová se raduje s bývalými členy sekty a jejich rodinami poté, co porota shledala Raniera vinným.

Allison Macková přiznala vinu v případě obvinění z vydíraní, výše jejího trestu měla být oznámena loni, soud ji však odročil kvůli dalšímu vyšetřování. Macková byla po zatčení propuštěna na kauci 5 milionu dolarů (116 milionů korun) a je v domácím vězení v domě svých rodičů.