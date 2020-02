Vdova po Bryantovi zažalovala majitele zříceného vrtulníku

Jednačtyřicetiletý Bryant přišel o život v neděli 26. ledna poté, co helikoptéra v hustých mracích narazila do svahu kopce poblíž Los Angeles. Podle Vanessy Bryantové za havárii mohla nedbalost a neopatrnost pilota Ary Zobayana, který při nehodě rovněž zahynul.

„Dnes je smutný den, ale je to také současně oslava života. A přímo v budově, kde jsme my fanoušci Lakers a Kobe společně prožili tolik nejkrásnějších chvil v životě,” uvedl v emotivním projevu Kimmell, po kterém před fanoušky vystoupila i Vanessa Bryantová.

„Bůh věděl, že jeden bez druhého by bez sebe nevydrželi. Proto si je k sobě musel vzít oba, aby byli spolu. Lásko, postarej se o naši Gigi,” řekla na adresu zesnulé dcery i manžela, se kterým žila od roku 1999. „Byl to nejlepší manžel na světě. Ani nejde slovy popsat, jak moc mě miloval. Já byla oheň a on led. Občas to bylo obráceně a byl pro mě vším,” dodala.