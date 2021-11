Varšava má podporu Berlína. Chce ale peníze na zeď

V noci ze středy na čtvrtek se násilím pokusilo proniknout do Polska 374 migrantů, úspěšných bylo 230 z nich. „Rozhodný zákrok polských pohraničníků však i v těchto případech dokázal běžence na cestě do vnitrozemí po několika desítkách metrů zadržet a všechny vrátit na hranici s Běloruskem,“ uvedla mluvčí polské pohraniční stráže Anna Michalská.

Varšavě ale jen slova podpory nestačí. „Když Polsko poctivě brání a stráží východní hranici EU a NATO, podíl na financování výstavby nové, solidní 5,5 metru vysoké a 183 kilometrů dlouhé zdi mezi Polskem, EU a Běloruskem by mohl být 50 : 50,“ řekl Morawiecki v rozhovoru pro Le Figaro. Plánované náklady na její výstavbu (hotova by měla být do příštího léta) se budou pohybovat kolem 1,6 miliardy zlotých (8,87 mi­liardy Kč).