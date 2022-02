Varšava již Česku převedla 45 milionů eur za Turów, uvedla polská ministryně

Podle ní tak Varšava učinila hned poté, co premiéři České republiky a Polska podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti. Češi podle Moskwové již obdrželi i potvrzení o převodu.

„Byla to jiná tvrdost, když jsme mluvili s vládou premiéra Babiše, a jiná, když jsme mluvili s vládou premiéra Fialy. Rozdíl je v tom, že vláda premiéra Fialy se rozhodně chtěla dohodnout a chtěla tento spor ukončit,” uvedla Moskwová.

Česko se kvůli Turówu loni v únoru obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026.

Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu k povolovacímu řízení odmítala. Fiala uvedl, že Česko stáhne žalobu u unijního soudu poté, co obdrží od Polska domluvené peníze. Ve čtvrtek odpoledne řekl, že by to mělo být v řádu hodin, nejpozději dnů.