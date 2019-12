V Rakousku odsoudili dva Slováky za úkladnou vraždu

Podle vyšetřovatelů se budoucí oběť v roce 1999 seznámila se ženou ze Slovenska a zamilovala se do ní. Žena podle obžaloby mužovy city neopětovala a pouze ho využívala. Muž jí platil a nakonec si začal půjčovat u příbuzenstva. Slovenka jej posléze přesvědčila, aby uzavřel životní pojistku ve prospěch její dcery, a ještě z něj vylákala peníze na byt.

Jeho tehdejší šéf u soudu uvedl, že když uslyšel o životní pojistce, radil mu, aby okamžitě odjel domů, a dokonce svému podřízenému dal 5000 slovenských korun, aby si mohl koupit lístek do Itálie. Ital ale neodjel a místo toho začal ženě hrozit, že ji udá pro podvod.

Tím si ale podle vyšetřovatelů svůj osud zpečetil. Podle státního zástupce si jeden z odsouzených, nyní 56letý muž, vymyslel plán s cílem vylákat oběť do Vídně. Tam jej vyzvedl druhý odsouzený, nyní 55letý muž, a ještě další muž. Odvezli jej do Štýrska, kde jej usmrtili střelami do zad a bodnými ranami.