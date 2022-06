V Polsku zemřel 18měsíční chlapec kvůli tomu, že byl celý den zavřený v autě

Osmnáctiměsíční chlapec zemřel v polském Štětíně poté, co ho jeho matka celý den v nynějším horkém počasí zřejmě zapomněla zavřeného v autě. Rozhlasová stanice RMF FM na svých internetových stránkách uvádí, že žena ve středu odvezla starší děti do školky a odjela do práce.