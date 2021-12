V jordánském parlamentu se porvali poslanci. Bitku zachytily kamery

Jordánský parlament projednává dodatky k ústavě, které v zemi vzbuzují kritiku. Dodatky totiž mají umožnit vytvoření Národní bezpečnostní rady, které by předsedal král Abdalláh II.

Jako šéfovi rady by pak králi spadla do rukou pravomoc jmenovat ministra spravedlnosti, šéfa soudů šaría či šéfa Královského hašemitského soudu (obdoba správního soudu, který je pojícím článkem mezi králem a jordánským režimem).

Vznik rady by podle kritiků znamenal vytvoření paralelní moci výkonné, král by totiž rozhodoval o obsazení většiny důležitých postů a rovnováha mezi králem a vládou by se povážlivě naklonila na královskou stranu.