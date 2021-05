V Británii žije více migrantů z EU, než se odhadovalo

Nerovnost mezi původně udávanými údaji a realitou znervóznila například zkušeného poslance a někdejšího ministra bezpečnosti Johna Hayese. Londýnská vláda by podle něj měla zapracovat na tom, jak hranice kontroluje.

Touha po „navrácení kontroly” (heslo Take back control) byla ostatně jedním z hlavních důvodů pro odchod z evropských struktur.

„Systém statusu usedlíka je dobrá věc a dobře, že se lidé k Británii hlásí. To je třeba přivítat. Je však zřetelně jasné, že převzetí kontroly nad našimi hranicemi musí znamenat, že víme, kdo přichází a odchází,” cituje Hayese deník Daily Telegraph.

S takovým názorem souhlasí i další konzervativní poslanec Bernard Jenkin. „Je to vítané překvapení, že tolik občanů EU chce zůstat v brexitové Británii. Podtrhuje to, proč Priti Patelová (ministryně vnitra) a nový tajemník Matthew Rycroft výrazně posilují schopnosti ministerstva, aby tyto výzvy mohli řešit,” vysvětlil.

O tzv. „status usedlíka”, respektive „status předběžného usedlíka” si mohou přistěhovalci z EU zažádat do konce června letošního roku.

Kdo prokáže, že v zemi nepřetržitě žije pět let a déle, získá status usazené osoby. Zůstat může libovolně dlouho a posléze žádat o britské občanství. Ti, kteří jsou v zemi méně než pět roků, přičemž prokážou svůj pobyt v království někdy během šesti měsíců do 31. prosince, získají předběžný status usazené osoby s možností pobytu na dalších pět let.