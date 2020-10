Ústní hygiena může zvýšit obranyschopnost proti koronaviru, tvrdí stomatologové. Ostatní vědci jsou skeptičtí

Koronavirus se běžně šíří prostřednictvím kapének, které člověk vdechne nosem nebo pusou. Díky čištění zubů by však v ústech mohlo dojít ke snížení množství částic viru, které by se jinak dostaly z úst dál do těla. Kromě toho zubní hygiena snižuje i virovou nálož v dutině ústní nakaženého.

„Antimikrobiální účinek zubní pasty v ústech přetrvává po dobu tří až pěti hodin, a to by snížilo jak virovou nálož ve slinách infikovaného, tak množství virů vstupujících do úst,“ citoval profesora zubního lékařství z univerzity v Bristolu Martina Addyho list The Telegraph. Podobný efekt má přitom i ústní voda.

Čištění zubů nikdy nebylo tak důležité, jako při současné koronavirové pandemii, tvrdí profesor dentální medicíny Michael Lewis z Cardiffu. „Výzkum prokázal, že špatná ústní hygiena je důležitým faktorem, který může ovlivnit výskyt infekce dýchacích cest.“

Ostatní vědci jsou skeptičtí

„Prokázat, zda pravidelné čištění zubů chrání či nechrání proti covidu-19 by bylo velmi obtížené,“ uvedl profesor medicíny z Univerzity Východní Anglie Paul Hunter s tím, že on osobně o nějakém větším efektu pochybuje. „Trochu to vrací vzpomínky na jistého vysoce postaveného politika a dalších, kteří navrhovali dezinfekci jako hlavní strategii léčby a prevence, což bylo vyvráceno širokou vědeckou komunitou,“ dodal.

Pravidelné čištění zubů je vždycky dobrým nápadem, uvedl Hunter, ovšem tvrdit, že by mohlo ochránit proti covidu-19 je trochu příliš. „Nemyslím si, že by čištění zubů dělalo takový rozdíl,“ řekl.

Hlavním problémem podle něj je, že kapénky a aerosol se do těla dostávají i nosem (a v menší míře třeba i přes oči). „Mohou být vdechnuty přímo do krku a hlouběji do dýchacího ústrojí, takže zbytková dezinfekce kolem úst nebude mít velmi pravděpodobně kýžený efekt,“ vysvětlil Hunter.

„Dalším problémem je, že viry jsou vnitrobuněčné patogeny a jakmile se dostanou do buňky, jsou chráněny před jakoukoliv povrchovou dezinfekcí. Ta by je musela zničit velice rychle, dřív, než se do buňky dostanou,“ dodal Hunter.

Efekty jsou minimální

Podle doktora Michaela Heada z univerzity v Southamptonu se vědci už dlouho zajímají o ústní hygienu pacientů se zápalem plic. Sledují zejména používání zubní pasty a používání antiseptických ústních vod.

„Ve vztahu k zápalu plic, důkazy v současnosti naznačují malý přínos čištění zubů u vážně nemocných pacientů,“ sdělil Head s tím, že použití zubní pasty či ústní vody proti covidu-19 zůstává zatím pouze teorií.