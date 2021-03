Ukrajinské vojákyně se brání obtěžování

Podplukovnice Olha Derkačová (43), která slouží přes 25 let a prošla i frontou na Donbasu, trpěla prý obtěžování ze strany nadřízeného plukovníka několik let. Teprve když se nervově zhroutila a na tři týdny ji hospitalizovali, odhodlala se zveřejnit svůj příběh a nadřízeného zažalovala. Ten ji však na oplátku obvinil z pomluvy a pohrozil soudem pro urážku na cti.

„Sahal na mě, ohmatával mě pokaždé, když jsem vstoupila do jeho kanceláře,“ popsala Olha novinářům chování plukovníka, se kterým sloužila v černihovském vojenském útvaru nedaleko Kyjeva. Podle jejích slov ji Oleksandr Kryvoručko (58) trvale ponižoval a psychicky deptal. Přiznává, že se dosud stydí mluvit o tom, co se jí stalo, ale je odhodlána násilníka usvědčit, aby pomohla dalším kolegyním. Podle průzkumu každá desátá žena v ukrajinské armádě narazila na projevy sexuálního násilí.

Zklamáním skončila služba v armádě pro Valerii Sikalovou (24), která si po změně politického režimu v zemi jako první vojákyně dovolila postěžovat na sexuální obtěžování ze strany velitele. Na její obranu se postavila Amnesty International, a její příběh se dostal dokonce do listu The New York Times. Popsala ho Julija Mendelová, nynější mluvčí ukrajinského prezidenta, která dříve působila jako zpravodajka listu. „Slíbil mi kariéru, pokud mu vyhovím. Cítila jsem se jako děvka,“ citovala mladou ženu. Když poručice velitele odmítla, ponižoval ji a nutil zvedat těžkou munici. Z armády odešla ze zdravotních důvodů.