Soud v kauze Kuciak: Prokurátor i obžalovaní odmítli dohodu o trestu

Zlatica Kušnírová o přestávce novinářům řekla, že se dívala obviněným do tváře a mnozí uhýbali očima. „Byla to taková malá úleva, když jsme seděli naproti nim a mnozí uhýbali očima. Hlavně paní Zsuzsová. U Kočnera se mi zdá podle výrazu tváře, že už není tak arogantní. Možná si něco uvědomuje nebo to jen hraje, ale zdá se mi, že je jiný. Je tady hodně novinářů a asi si uvědomuje, že věci se nebudou ubírat takovým směrem, jako asi chtěl. Jsou to všechno vyprázdněné osoby, žádné city a emoce. V jejich pohledech jsem neviděla žádnou lítost nebo omluvu. Jim šlo zjevně jen o peníze a co na tom, že nám zabili děti,“ řekla. Kušnírová očekává, že všichni dostanou doživotní trest.