Skotové jsou pro nezávislost, pokud by mohli hned do EU

Většina Skotů by hlasovala pro nezávislost, ale jen za podmínky, že by byl zaručen jejich okamžitý vstup do EU. Podle listu Scotsman to ukázal průzkum pro deník The Courier, který rovněž očekává debakl konzervativců ve Skotsku při příštích volbách.