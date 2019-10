Skandál skupiny Elán: V klipu mají fingovanou popravu novinářů

Další z diskutujících srovnávají klip Elánu s videi, která zveřejňuje Islámský stát. „Tohle je dno. To nikdo neměl IQ na to, aby si uvědomil, že je to přes čáru, a stopnul to?“ klade si otázku Roland. „Už deset let ohlašujete konec kariéry, tak tohle je její ukázkový konec. Tím jste se zcela pohřbili,“ dodává Martina.