Sériový vrah a nekrofil Rigo zemřel ve vězení ve věku 66 let

Přes okna vnikal do bytů a spící oběti zabíjel údery do hlavy. S jejich mrtvolami následně souložil.

Po odpykání 25 let ve vězení požádal Rigo v roce 2018 o podmíněné propuštění z důvodu podlomeného zdraví, ale soud mu nevyhověl.

Rigo se narodil 17. prosince 1955 ve městě Modra na západě Slovenska. Ve věku čtrnácti let se dostal do převýchovného nápravního zařízení a později putoval společně se svými sourozenci do sirotčince.