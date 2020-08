Proti rozšíření dolu Turów u česko-polských hranic protestovaly stovky lidí

I když polská strana vliv na ztrátu vody popírá, výsledky měření to podle Krejčové potvrzují. Ve Václavicích a Uhelné, které jsou dolu nejblíže, už mnohé studně zcela vyschly, Oldřichovský potok na česko-polské hranici se proměnil v suchý příkop.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.