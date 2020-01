Prince Harry a Meghan oznámili, že by svůj život rádi rozdělili mezi Velkou Británii a Severní Ameriku. Foto: Phil Noble, Reuters

Prince Harry a Meghan oznámili, že by svůj život rádi rozdělili mezi Velkou Británii a Severní Ameriku. Foto: Phil Noble, Reuters

Prince Harry a Meghan oznámili, že by svůj život rádi rozdělili mezi Velkou Británii a Severní Ameriku. Foto: Phil Noble, Reuters

Princ Harry guvernérem Kanady? Přála by si to více než polovina obyvatel

Více než 60 procent Kanaďanů by chtělo prince Harryho za generálního guvernéra země. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Dart and Maru/Blue Voice Canada. Královský pár má prý velkou podporu i v provincii Quebec, která je tradičně zaměřená spíše antimonarchisticky, píše server National Post, který výsledky průzkumu zveřejnil.