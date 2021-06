Příkop mezi Američany: sochy George Floyda

Zatímco zastánci těchto pomníků to označují za memento v boji proti rasismu, odpůrci poukazují na to, že muž s kriminální minulostí nebyl žádným prototypem hrdiny. Jednu sochu za skandování „My jsme Floyd“ odhalili v newyorském Brooklynu v sobotu, na nový federální svátek Juneteenth připomínající konec otroctví.

„Můj bratr byl oběť. Potřebuji, abyste dávali pozor a připomínali všem jméno mého velkého bratra,“ řekl dle listu USA Today sourozenec Terrence Floyd, který odhalení obří busty přihlížel. Jinou bronzovou sochu, znázorňující George Floyda sedícího v poklidu na lavičce, krátce předtím představil Newark ve státě New Jersey. „George Floyd nyní reprezentuje mnohem víc než sám sebe,“ prohlásil tamní starosta Ras Baraka. Ani mezi Afroameričany ale Floydovy sochy nemají jednoznačnou podporu. Zástupce obou táborů vyzpovídala ruská stanice RT.

„Myslím, že je velkou chybou vysílat signál, že je ten muž hrdina. Spousta Afroameričanů by si to zasloužila mnohem víc. Byl to v podstatě drogově závislý kriminálník,“ řekla televizi Melanie Colletteová z newjerseyské Rowan University.