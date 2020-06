Polsko omylem vpadlo do ČR, hlásaly titulky světových médií

Je to absurdní, zní ze stále rozděleného Těšína

CNN připomíná, že Polsko se ve 20. století zapletlo do několika vážnějších pohraničních sporů s Československem. Obě země spolu ve Slezsku vedly sedmidenní konflikt o kus území v roce 1919 a v roce 1938 Polsko část československého území kolem Bohumína anektovalo.

Podle Deníku je kaple jednou z mála pamětihodností českých Pelhřimov, které jsou místní částí Slezských Rudoltic a leží třicet metrů od řeky Hrozová. Ta tvoří česko - polskou hranici. Deník tvrdí, že polští vojáci nejdřív střežili uzavřené hranice jen z polského břehu, ale pak se z polského Pielgrzymówa přesunuli přes most do českých Pelhřimov. Na českém břehu si zřídili kontrolní stanoviště s ohništěm přímo před kaplí, do níž zakázali vstup českým občanům, uvedl Deník.