Polské zdravotnictví je jako římský vodovod

„Z asi 160 tisíc pacientů, kterým ročně v Polsku diagnostikuji onkologická onemocnění, se pěti let dožívá sotva 65 tisíc. V zemích s normálně fungujícím zdravotnictvím překračuje hranici pěti let přinejmenším 95 tisíc ze stejného počtu nemocných. Každoročně to vypadá, jako by vymřelo jedno nevelké město. To, co prožíváme v Polsku, je onkologické tsunami,“ informoval portál Krytikapoliytczna.pl.