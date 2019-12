Pohled do paneláku po explozi. Místo schodiště zůstala obrovská díra

Místo schodiště zůstala v panelovém domě jen obrovská díra. Statici se po prohlídce poškozeného paneláku kloní k názoru, že by se měl zbourat. „Vrchní poschodí jsou ve velmi špatném statickém stavu. Pravděpodobně se bude muset udělat asanace budovy. Vzhledem k situaci je to nejlepší řešení,“ řekl statik Jozef Polák deníku Korzár.

Hasiči přitom již v sobotu odpoledne dali jasně najevo, že za to mohli stavební úpravy. „Řeknu to natvrdo, s předělávkou a stavebními úpravami tohoto celého bytového domu hasiči nesouhlasili. Byly tam porušeny některé předpisy. To mohlo způsobit pád schodiště, kvůli čemuž jsme nemohli evakuovat vnitřek. Byla to svévole majitelů bytového domu,“ řekl ředitel prešovských hasičů Ján Goliaš.