Otec Jamese Bonda měl pod palcem invazi do Španělska

Akce měla zabránit tomu, aby španělští fašisté nevstoupili po boku hitlerovského Německa do války. Tehdy 34letý Fleming působil na Gibraltaru pod kontradmirálem Johnem Godfreyem, předobrazem jeho hrdiny M, tedy Bondova nadřízeného a šéfa tajné služby. Po spisovatelově smrti v roce 1964 si Godfrey trpce postěžoval, že z něj jeho podřízený udělal „dosti odpuzující literární postavu“.

Invaze do Španělska se chystala souběžně s operací Torch (Pochodeň), tedy s vyloděním spojenců ve Francouzské severní Africe v roce 1942. Madrid sice nejevil mnoho chuti ke vstupu do války, ale Godfrey ani Fleming tomu příliš nevěřili. K invazi ovšem mělo dojít jen tehdy, kdyby Franco chtěl skutečně pomoci Němcům v severní Africe. To se však nestalo.