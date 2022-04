Orbán ví, co běžný Maďar chce. A válka to není, říká maďarský komentátor

Viktor Orbán vyhrál už čtvrté volby v řadě, opět si zajistil ústavní většinu. Jak to, že ho Maďaři zase zvolili?

Velká část lidí si neuvědomuje, že Orbán letos vyhrál především díky obrovským chybám opozice. Stačí se podívat na čísla. Když sečteme výsledky jednotlivých opozičních stran z minulých voleb, získaly o 800 tisíc hlasů více než letos, když kandidovaly společně. Evidentně tedy ztratily významnou část podporovatelů. Takže pokud chcete jmenovat nějaký první důvod, pak je to selhání opozice.

Jak často říkají politologové, jedna plus jedna se nerovná vždy dvě. Spolupráce opozičních stran, včetně pravicového Jobbiku, nebyla úspěšná a voliči se s ní neztotožnili.

Dobře, to je tedy faktor opozice, ale proč je Orbán mezi lidmi pořád tak populární?

Viktor Orbán naprosto zásadně spoléhá na ekonomiku. Je přesvědčen, že stabilní a rostoucí ekonomika je základním kamenem jeho moci, a proto ho běžní občané nakonec budou volit. A volí.

Druhou věc, kterou Fidesz podle mě dělá velmi dobře, je, že se zajímá o to, co trápí obyčejné lidi. Aktuálně třeba pochopili, že se lidé bojí války a toho, že se Maďarsko do války zapojí. Proto se rozhodli kampaň postavit na tom, že pokud vyhraje opozice, pak zemi do války na Ukrajině zatáhne, zatímco Orbán je někdo, kdo chrání mír. To bylo jejich hlavní poselství.

Z jakého důvodu jsou Maďaři v otázce ruské invaze na Ukrajinu tak rezervovaní?

Maďaři jsou zarytí pacifisti. Máme rádi mír. Vždycky, když maďarská armáda šla za hranice Panonské pánve, tak to nepadlo dobře. Já v současnosti žiju v Polsku a velmi se zajímám o Litvu, takže chápu její historické problémy.

My máme samozřejmě v paměti krvavé potlačení revoluce v roce 1956, kterou způsobili Rusové, ale Rusko je pro nás přeci jen trochu daleko. Naopak Pobaltí a Polsko téměř celou svou moderní historii bojovaly s Ruskem.

Nejvíce choulostivě tu lidé vnímali Zelenského komentář o tom, že by si Maďaři měli vybrat, na čí straně vlastně stojí. Zpochybňoval naše západní spojenectví.

Po oznámení výsledků Orbán uvedl, že ve volbách porazil Evropskou unii i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Co tím myslel?

Já jsem na ten projev koukal živě a on to řekl v nadsázce, jako takovou absurditu, že musel bojovat i s ukrajinským prezidentem. Prezident Zelenskyj nikdy předtím k Orbánovi přímo nepromluvil, a to se najednou změnilo v poslední týden před volbami. Maďarsko v tu chvíli přitom nic neblokovalo. Nebyly na stole žádné sankce proti Rusku, které by Orbán blokoval.

Nejvíce choulostivě tu lidé vnímali Zelenského komentář o tom, že by si Maďaři měli vybrat, na čí straně vlastně stojí. Zpochybňoval naše západní spojenectví. To Orbána podráždilo, protože on se snažil od Ruska distancovat, ale opozice ho v kampani tepala za jeho blízké vztahy s Vladimirem Putinem a tvrdila, že to, co se děje na Ukrajině, je částečně Orbánova vina. Z toho důvodu byly Zelenského komentáře vnímány velmi choulostivě, protože to opravdu vypadalo, že se staví na stranu opozice.

Vy říkáte, že Orbánova vláda nic neblokovala, ale blokovala minimálně převoz vojenského materiálu na Ukrajinu přes území Maďarska.

Jsme členem NATO, takže pokud vím, tak zbraně, které míří na Ukrajinu, prochází maďarským územím, akorát ne skrze maďarsko-ukrajinskou hranici. To je to, co Zelenskyj žádal a Orbán odmítl. Kdyby to povolil a zbraně proudily přes Zakarpatskou oblast, Rusko by tam mohlo zaútočit stejně tak, jako to udělalo u polských hranic.

Co říkáte na komentáře některých západních komentátorů, kteří říkají, že Maďarsko slouží Putinovi jako takový trojský kůň v EU?

Je to znepokojující. Myslím, že většina Maďarů s tímto nesouhlasí. Souhlasili by s tím možná lidé souznící s opozicí.

Pokud chcete pochopit Orbána, tak on přemýšlí tak, že ať už se na Ukrajině stane cokoli, Rusko nikam nezmizí.

Pokud mám prezentovat svůj vlastní názor, pak jsem nebyl úplně nadšený z toho, jak jsme s Ruskem v minulosti spolupracovali, ale vypadá to, že je Orbán teď připraven svůj přístup změnit. Na tiskové konferenci ve středu řekl, že se otevírá nová kapitola rusko-maďarských vztahů, takže si myslím, že se možná dočkáme změny.

Co přesně se Vám nelíbilo?

Myslím, že je obecně nebezpečné být Rusku příliš blízko, ať už v energetické oblasti, obchodní, nebo v ekonomických vztazích. Pro ně to je způsob, jak si vybudovat ve střední a východní Evropě sféru vlivu, a to myslím, že je nebezpečné. Musíme si uvědomovat, že být závislý na ruském plynu je riskantní. Myslím, že to teď Orbán chápe a je připraven se vztahy s Ruskem revidovat.

Přesto ale říká, že pokud chce mít Putin zaplaceno za plyn v rublech, pak mu zaplatí v rublech ... To je výrazně smířlivější postoj než ve zbytku Evropy.

Pokud chcete pochopit Orbána, tak on přemýšlí tak, že ať už se na Ukrajině stane cokoli, Rusko nikam nezmizí. Takže můžeme proti Rusku bojovat – a on je připraven se podílet na sankcích, nechce rozbíjet integritu EU – ale pořád uvažuje o tom, co bude pak, jak se k Rusku budeme chovat.

Maďarský historik a blogger Márk Sima Foto: Archiv Márka Simy

Když se vrátíme k nedávno proběhlým volbám. Nazval byste volby v Maďarsku „férovými“?

Řekl bych, že ano, jsou férové. Pokud se podíváme na volební systém, tak čistě matematicky lze říct, že jde o férový systém. Na druhou stranu jsem četl zprávu OBSE, která kritizuje skutečnost, že nelze příliš rozlišit vládní marketing od marketingu Fidesz. To může voliče do velké míry ovlivnit a tuto výtku uznávám.

To ale přece není jediná kritika směrem k maďarským volbám. Lidé blízcí Orbánovi ovládli mediální rady, vláda překreslila volební obvody tak, aby zvýhodnila větší strany jako Fidesz ... To všechno otevírá otázku, do jaké míry je volební soutěž v Maďarsku demokratická, ne?

Volební systém byl vytvořen tak, aby reflektoval politickou situaci v Maďarsku. Nahrává větším politickým stranám jako Fidesz, zatímco opozice je roztříštěná mezi menší strany. To je pravda.

Žijeme v době sociálních sítí. Fidesz sice má noviny, nebo televize, které jsou mu blízké, ale pak je tu celý internet. Facebook je platforma podporující levicové myšlenky, stejně jako Twitter a Instagram. Tyto velké společnosti jsou proti Fideszu.

Takže pokud by se bavíme o svobodě tisku, tak ano, u novin nebo televizí můžeme hovořit o nějaké mediální kontrole, ale u sociálních sítí, nebo i třeba u filmového a hudebního průmyslu, je to něco úplně jiného. Orbánova politika se zásadně liší od toho, co by rády prezentovaly tyto velké společnosti.

Ne všichni mají ale přístup k internetu a sociálním sítím. Především senioři, nebo lidé v odlehlejších regionech. Není to tak dávno, co nezávislé rádio Klubradio ztratilo licenci. Mohou sice dále vysílat online, ale na část posluchačů už nedosáhnou.