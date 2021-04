ON-LINE: Od pátku se mohou hlásit na očkování lidé nad 60

6:16 - Lidé ve věku 60 let až 64 let se mohou od pátku začít přihlašovat k očkování proti covidu-19 přes web ministerstva zdravotnictví. V ČR žije asi 650 000 lidí tohoto věku, část z nich už očkovaná jako, protože spadají do jiné preferované skupiny, například mezi zdravotníky, učitele nebo chronické pacienty s vážnými nemocemi.