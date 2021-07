ON-LINE: Izrael začne podávat třetí dávky

6:30 - Izrael se stane první zemí, která začne lidem dávat třetí posilující dávku vakcíny proti koronaviru. Ve čtvrtek večer to oznámil premiér Naftali Bennett s tím, že třetí dávku budou dostávat lidé nad šedesát let. Ukázalo se, že vakcína postupně ztrácí účinnost. Každé dva měsíce asi šest procent. V žádné jiné zemi zatím není podávání třetí dávky schváleno, ale Bennettův tým expertů doporučil 56 hlasy proti jednomu, že by se měla podávat.