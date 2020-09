Narkobaron Prcek propadl jediné závislosti - ženám. Má 23 dětí

Čtyřikrát ženatý narkobaron se doznal k otcovství 23 dětí, a to v rozhovoru s přední mexickou kriminalistkou Mónicou Canovou (39) poté, kdy v roce 2016 mexické bezpečnostní složky dostihly tohoto uprchlého spoluzakladatele kartelu Sinaloa. Canová se už dříve věnovala profilům mexických narkobaronů, avšak rozhovor nebyl nikdy zveřejněn.

V půlce 80. let El Chapo znovu vstoupil do stavu manželského s Griseldou Pérezovou a počet potomků rozšířil o další čtyři – Edgara, Joaquína ml., Ovidia a Griseldu Guadalupe. Naposledy se oženil v roce 2007 s bývalou královnou krásy, Emmou Coronelovou (31). Ta v roce 2011 přivedla na svět dvojčata, Marii Joaquin a Emalii Guadalupe.

„Je respektuhodný člověk se skvělými způsoby, srdečný, laskavý a velmi rezervovaný. Pokud si získáte jeho přízeň, můžete spatřit, jak pracuje mysl jednoho z nejvýznamnějších narkobaronů světa,“ líčí Canová v listě The Daily Mail. Přiznává však, že El Chapo nezapře psychopatické a narcistické sklony, které se promítají do potřeby obdivu a jedinečnosti.

Svého vlivu dosáhl díky mistrným strategiím, kdy pohybuje jednotlivými složkami kartelu, jako by to byly šachové figurky. „Závislými na drogách se stanou lidé, kteří to jednoduše chtějí,“ svěřil se svou mantrou.