Na Slovensku se od srpna razantně zvyšují pokuty

Přísnější sankce budou platit také při opakovaném výrazném překročení rychlosti, a to v obci minimálně o 50 kilometrů v hodině a mimo obce nejméně o 60 kilometrů v hodině. Takovéto překročení rychlosti se rovněž zařadí mezi závažné porušení pravidel silničního provozu. V těchto případech se budou udělovat blokové pokuty ve výši 250 až 800 eur (6188 až 19 800 korun) a ve správním řízení 500 až 1000 eur (12 376 až 24 753 korun).

Snižuje se věkový limit pro řidičské průkazy C a CE (kamiony) ze současných 21 na 18 let. Pro vozidla skupin D a DE (autobusy) se minimální věk sníží ze současných 24 na 21 let. Podmínkou bude absolvování kurzu základní kvalifikace.