Na ostrově Lesbos začalo stěhování migrantů do nového tábora

Stěhování do nového tábora, který vznikl za přispění Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), probíhá jen velice pomalu, protože všichni nově příchozí musejí absolvovat rychlotest na koronavirus. ERT s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví uvedla, že se nákaza potvrdila dosud u sedmi lidí. Všichni infikovaní spolu se svými rodinnými příslušníky byli umístěni do izolace v odlehlé části stanového tábora, kde budou muset strávit povinnou karanténu.

Právě nařízená karanténa, do níž se dostal po objevení prvního případu nákazy celý tábor Moria, vedla k hlasitým protestům a nakonec i k úmyslně založeným požárům, které v úterý a ve středu tábor zcela zničily. Od té doby bylo více než 12 tisíc tamních obyvatel bez střechy nad hlavou. Mnozí z nich protestují proti tomu, aby byli přeloženi do provizorního tábora, a žádají, aby mohli odejít z ostrova a dále do Evropy. To ale řecká vláda zatím vylučuje.