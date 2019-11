Na most v Janově dali před zřícením kvůli riziku senzory, při údržbě je sejmuli

Provozovatel janovského mostu, společnost Autostrade per l'Italia (ASPI), věděl už od roku 2014 o riziku zřícení stavby. To se naplnilo loni v srpnu a o život při tom přišlo 43 lidí. Informoval o tom list La Repubblica. Italská média zároveň napsala, že senzory, které měly Morandiho most monitorovat, byly v roce 2015 sejmuty kvůli údržbě a už pak nebyly uvedeny do provozu.