Matovič toho má už dost. Podruhé už by premiérem být nechtěl

Nyní se Matovič vrhá do boje s druhou vlnou pandemie a říká, že mu nevadí, pokud ztratí voliče, zachrání-li lidské životy. „Životy a zdraví jsou absolutní prioritou a pak, když to zvládneme, pak mě klidně ukřižujte,“ dodal.

Připouští, že v každé mimořádné situaci je klíčem k vítězství získat pro společnou věc lidi, jako se to povedlo v první vlně pandemie, z níž vyšlo Slovensko velmi dobře. Jenže právě tuto podporu premiér nyní ztrácí a OLaNO opustila až třetina voličů, kteří mu dali svůj hlas v únorových parlamentních volbách.

Klesá i jeho osobní obliba. Podle agentury Focus mu v dubnu důvěřovalo 48 procent Slováků, na přelomu srpna a září to bylo už jen 32 procent. Někteří voliči očekávali od Matoviče radikálnější reformy, ale vadí jim především skandály. Jsou to hlavně případy plagiátorství při získání titulů v případě premiéra, předsedy parlamentu i ministra školství.

Ubližuje mu také jeho styl komunikace. Často se uchyluje k sociálním sítím, používá expresivní výrazy a nevybíravě útočí na oponenty. „Nezvládá to až natolik, že je to až nedůstojné předsedy vlády,“ upozornil politolog Tomáš Koziak.

„Chtěl jsem, aby skončila vláda Směru, a v únoru jsem dal hlas Matovičovi. Teď vidím, že to byla chyba, ten chlap na to opravdu nemá,“ říká Ján Oravec z Bratislavy. „Vládě vůbec nezávidím, protože vládne ve velmi těžkém období,“ upozorňuje František Španko z Banské Bystrice.

„Nutí nás chodit v rouškách a on sám byl na svatbě bez roušky. Nedá se mu věřit a doufám, že tento mančaft brzy skončí,“ podotýká Eva Zám­čeková z Brezna.

Po nástupu do vlády založil Matovič Fond vzájemné pomoci pro lidi postižené koronakrizí. Na začátku do něho věnoval 4500 eur (122 tisíc korun) a vyzval členy kabinetu i veřejnost, aby ho následovali.

Aktuální stav na účtu činí 690 tisíc eur (18,7 milionu korun), když jeden podnikatel vložil půl milionu eur (13,6 milionu korun). Žadatelé musí na internetu co nejpodrobněji popsat svou situaci, a to mnohým z nich vadí. Podle mimoparlamentní strany Progresivní Slovensko (PS) místo objektivně stanovených kritérií nutí lidi „ponižujícím způsobem co nejemotivněji vylíčit svůj příběh a doufat, že někoho zaujme natolik, aby mu poslal dar“.