Loula z petrolejářské asociace: Ruskou ropu lze nahradit. Pohonné hmoty ale zdraží

Způsobí to změna dodavatelů i přepravy. Navíc se Německo a Polsko zavázaly, že do konce roku přestanou odebírat ropu severní větví ropovodu Družba. Tento výpadek budou muset nahradit ropou z tankerů a to je dražší.

Nákup ropy pro dovoz tankery se musí platit v okruhu pěti dnů během nakládání tankeru. Ten pak jede svou námořní trasou a doveze ropu do přístavu. Pokud tam není rafinerie, musí se ropa znovu naložit do ropovodu a dopravit do skladu ropy v rafinerii. Doprava je delší a náročnější na financování. Platí se při naložení do tankeru, ale než se ropa dostane do rafinerie, uplynou třeba tři týdny. Když putuje ropovodem, je to průběžná přeprava a platí se, až když je v rafinerii nebo už částečně zpracovaná. V Evropě se to promítne do cen pohonných hmot.