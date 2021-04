Laschet, Söder a převoznické veslo

Jako ministerští předsedové řídí významné spolkové země – Laschet nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko, Söder nejbohatší Bavorsko. A především: oba zkříží meče o to, koho z nich dvoustrana vyšle do souboje o kancléřské křeslo ve volbách do Spolkového sněmu vypsaných na 26. září.

Jinak snad ani nemohou být odlišnější. Když Söder loni v červenci přijal na domácí půdě Angelu Merkelovou (66), ukázal jí skvostný Herrenchiem­see, jeden z nejokázalejších zámků krále Ludvíka II., jemuž se přezdívá bavorské Versailles. O několik týdnů později vzal Laschet kancléřku do živořícího Porúří, které má po dešti peněz konečně znovu prosperovat.

Už v polovině ledna, kdy hlasy delegátů virtuálního sjezdu vynesly Lascheta do čela CDU, si týdeník Focus zahrál na Sibylu. Laschetovi by podle jeho předpovědi pomohlo, kdyby pandemie pozvolna odeznívala a obliba dvojbloku se držela na stabilních hodnotách. Naopak čím víc se krize prohloubí a sondy veřejného mínění budou nepříznivější, tím víc se CDU/CSU bude poohlížet po silném „pistolníkovi“ z Mnichova, aby ji navedl na zdárnou trasu. „Je to spací vagon proti horské dráze,“ shrnul Focus.

Pandemie rozhoduje

Od ledna se však mnohé pronikavě změnilo. Tehdy se CDU pyšnila pozicí s odstupem nejsilnějšího politického uskupení. Lascheta mnozí považovali za nezpochybnitelného uchazeče o kancléřské křeslo číslo jedna, něco jako designovaného nástupce Merkelové.

„Teď svírá otěže strany, jejíž obliba se sune ke stále nižším číslům, kandidáta na kancléře zatím ještě neurčila a se strachem vyhlíží předvolební kampaň,“ vylíčila televize SAT 1.

Premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet Foto: Reuters

Kde hledat kořeny? Spolková republika s CDU/CSU u kormidla selhává v boji s pandemií – byrokracie, strnulost a falešný perfekcionalismus podlamují boj proti viru. Plných 88 procent dotazovaných je nespokojeno s tím, jak klopýtá očkování. Stát, jehož manželský pár vědců vyčaroval preparát BioNTech/Pfizer, ve statistikách vakcinace předstihlo dokonce i Maroko. Třikrát slíbil Jens Spahn (40), ministr zdravotnictví za CDU, rychlotesty pro všechny a po­každé „skutek utek“. Zájemci si je mezitím mohou koupit v supermarketu Aldi.

Koronavirový bonus, který si CDU/CSU i kancléřka vydobyly loňským příkladným zvládnutím první vlny, se rozplynul. A do toho přišla série skandálů několika poslanců CDU i CSU, kteří se napakovali na kšeftech s ochrannými pomůckami.

Jako u Grimmů?

Šest měsíců před parlamentními volbami, po nichž Merkelová odstoupí z čela kabinetu, najednou CDU – po více než patnácti letech u moci – čelí reál­né vidině, že se z vlády odporoučí spolu se svou kancléřkou.

Během sedmi týdnů mezi Velikonocemi a Letnicemi se přátelsky umírněný Laschet a protřelý Söder musí dohodnout. Dokonce i frustrovaní poslanci CDU připouštějí, že delší slámku si vytáhne muž od Rýna.

„Někteří se potichu ptají, proč by Söder měl chtít vyměnit pohodlné mnichovské bidýlko za stres spojený s vedením demoralizované strany do voleb s nejistou koncovkou,“ vysvětluje britský týdeník The Economist.

Bylo by to jako z pohádky bratrů Grimmů. Převozník se v ní zbaví svého údělu tím, že vrazí veslo do rukou někomu jinému. Laschet však možná bude muset pendlovat mezi břehy.