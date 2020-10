Kolektivní imunita to zkouší oknem

Časopis Science poukázal na to, že britský premiér Boris Johnson (56) se zpočátku na tuto strategii upnul. „Není možné zastavit to, že se všichni nakazí. A také to není žádoucí, protože chceme mít v populaci nějakou imunitu, jež by nás v budoucnu chránila,“ nechal se počátkem března slyšet Patrick Vallance (60), vědecký poradce kabinetu.