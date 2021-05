Karta se obrací. Vakcíny je na Slovensku dost, ale docházejí zájemci

Dosud dostalo vakcínu 21 procent Slováků a za současné situace může zájem o vakcinaci skočit na čísle 38 až 48 procent. Odborníci upozorňují, že na dosažení kolektivní imunity je to málo. Ke jejímu dosažení by bylo potřebné očkovat minimálně 60 procent populace. V čekárně je momentálně 65 tisíc lidí ve věku 18 až 30 let, ale například jen 128 lidí ve věku nad 85 let.