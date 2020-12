Ital si najal rváče, aby synovi zlomil prsty za to, že je gay

Uznávaný turínský lékař rodině oznámil, že je gay už rok předtím a tehdy celou věc otec přešel pouze s tím, že je to škoda kvůli vnoučatům. Jak minulou středu uvedl italský list La Repubblica, 75letý senior se rozhodně nesmířil se synovou homosexualitou. Veřejný coming out v podobě fotografie v bulváru ho rozčílil do běla.