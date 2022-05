Finsku a Švédsku přijdou při napadení na pomoc Britové. Johnson podepsal dohody

Finský prezident ve středu odmítl, že by případný vstup jeho země do NATO byl zaměřen proti jinému státu. Na otázku o rizicích vstupu Finska do aliance odvětil, že by Putinovi řekl, že to způsobil on, tak ať se podívá do zrcadla. Johnson pak uvedl, že aliance je obranná a pro nikoho nepředstavuje nebezpečí.