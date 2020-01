Europoslanci debatovali o Babišově kauze

Debata v EP podle ní nese „politický podtext” a to, že se europarlament nechal vtáhnout do vnitropolitického boje, označila za „nevhodné”. Také podle Ondřeje Knotka z hnutí ANO byla půda EP „nešťastně využita k přenesení domácí politické situace”.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá.