Covid měl podle prognóz Afriku zničit. Nestalo se

Má to daleko k původnímu odhadu WHO, podle nějž by letos mohlo na kontinentu zemřít s koronavirem až 300 tisíc lidí. „Dostali jsme dar času,“ vysvětluje si to Thumbi Mwangi, výzkumník z univerzity v keňském Nairobi, a dodává, že díky tomu „udělali spoustu příprav, které jiní neudělali“.