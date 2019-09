Choval jsem se jako voják, hájil se proslulý agent Kim Philby

Podle listu The Guardian to ukazuje zveřejněná část dosud utajovaného záznamu rozhovoru s ním. „Krátce řečeno, vstoupil jsem do OGPU, jako se vstupuje do armády,“ řekl Philby Elliottovi. OGPU byla předchůdcem známé KGB.

V rozhovoru z 11. ledna 1963, který se odehrál v Bejrútu, Philby také řekl, jak byl o téměř třicet let dříve naverbován. Kontaktoval ho Arnold Deutsch, synovec milionáře a majitele sítě kin Odeon Oscara Deutsche. Sovětský agent mu prý řekl, že „člověk s mým rodinným zázemím by mohl pro komunismus udělat víc než běžný člen strany nebo sympatizant“. Philby byl synem imperiálního úředníka a absolventem elitních škol.

Nový agent se snažil: mimo jiné vytipoval další možné zájemce o špionáž pro Sovětský svaz. Ze seznamu, který Philby dodal, si Deutsch a další sovětský agent známý jen jako Velký Bill vybrali Guye Burgesse a Donalda Macleana. Tak se začala rodit proslulá Cambridgeská pětka, skupina absolventů slavné univerzity, která do počátku 50. let dodávala Moskvě množství cenných informací.

Když se činnost Burgesse a Macleana v roce 1951 prozradila, Philby, v té době na britské ambasádě v USA, je varoval, takže mohli utéci do SSSR. On sám unikal pozornosti až do roku 1955. Pak musel z MI6 odejít a vrátil se ke kariéře novináře. Proto se dostal do Libanonu, odkud po rozhovoru s Elliottem unikl před zatčením útěkem do Sovětského svazu.