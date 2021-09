Český pavilon v Dubaji finišuje a věří si

Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, přípravy dosprintovaly do cílové roviny. Přesněji řečeno: finišuje finiš. Budovu i její okolí ovládl čilý ruch a ve čtyřicetistupňových vedrech a pouštním vzduchu se měli co ohánět zástupci českých firem a kmitali i dělníci především z Indie a Pákistánu, kteří si v Dubaji vydělávají na živobytí.

Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby co nejdříve mohlo padnout ono kouzelné slůvko „hotovo“, tedy pokud jde o instalaci lákadel pro hosty zvědavé, čím se Česko vytáhne. „Na sklonek září chystáme klíčovou zatěžkávající zkoušku – plnohodnotný provoz včetně restaurace,“ sdělil Právu Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na EXPO. Kousek Česka v Emirátech získal pět desítek partnerů, ale někteří zastřešují několik dalších, takže v úhrnu se stane platformou pro stovku českých firem, institucí a výzkumných ústavů. Myslí se na vše – česká hodinářská manufaktura Bohematic připravila dvě edice hodinek. Pro VIP dárkový servis limitovanou edici hodinek Graphic Sutnar EXPO 2020 Dubai. Pro návštěvníky limitovanou sérii s motivem sokola a lva Graphic Sutnar Falcon.

Náznaky, že se Češi neztratí, se množí – od toho, že pořadatelé hovoří o zápisu některých exponátů do Guinnessovy knihy rekordů až po fakt, že pavilon už „okukují“ zástupci agentury Dubai Tourism.

Ačkoli nevypočitatelná pandemie koronaviru se postarala o roční skluz výstavy, většina pilířů národní prezentace nazvané Český sen odolala. To platí především o skvostu číslo jedna. Říkají mu Solar Air Water Earth Resource (S. A. W. E. R), hovorově sawík. Chytá vlhkost z okolního ovzduší, má denně vykouzlit až 800 litrů vody. V rozpálené poušti hotová vzácnost. Navíc si úplně vystačí se solární energií, nepotřebuje jedinou kilowatthodinu ze sítě.

Do třetice ještě jedna senzace a rovnou v podobě světové premiéry. Zatím se skrývá pod plachtou. „Firma Průša Research, která dnes ovládá desetinu světového trhu, představí hned na startu čili 1. října zcela novou generaci svých 3D tiskáren. Vše je připraveno, ovšem dobře skryto, protože nové řešení by bylo patrné i z fotografie,“ přiblížil médiím Potužník.

Lidé starší 18 let budou moci vstoupit do areálu pouze v případě, že budou očkovaní proti covidu-19 nebo se prokážou negativním testem na koronavirus z posledních 72 hodin. Oznámila to Rím Hášimíová, výkonná ředitelka výstavy. V minulých měsících organizátoři tvrdili, že podmínkou vstupu nebude očkování ani negativní testy.