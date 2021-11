Český fotoreportér byl napaden u polsko-běloruských hranic

Na polsko-běloruské hranici panuje v poslední době napjatá situace kvůli snahám množství migrantů proniknout do Polska.

Vedle Divíška, který pracuje pro zpravodajskou agenturu European Pressphoto Agency (EPA), byli mezi napadenými Maciej Nabrdalik, jenž pracuje pro The New York Times, a Maciej Moskwa, spoluzakladatel dokumentárního kolektivu Testigo.

„Po fotografování nasedli do auta, aby se vydali zpět do Michalowa. Cestu jim ale zablokovali lidé v uniformách polské armády, kteří vytáhli fotoreportéry z auta, přitom jimi škubali a používali vulgarismy. Novináři si museli svléct bundy, byli spoutáni a drženi takto přes hodinu do příjezdu policie,” sdělil Press Club Polska.